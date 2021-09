FIST Forged in Shadow Torch: update 1.04 disponibile su PC e PlayStation, le novità

Ti Games ha pubblicato l'update 1.04 di FIST Forged in Shadow Torch. La patch (che su PS5 è catalogata come 1.004) risolve tutta una serie di bug emersi nel primo periodo dopo l'uscita.

Corretto un bug che impediva di caricare il gioco da un salvataggio se il gioco viene salvato in uno specifico punto di salvataggio in Underground Lake.

Risolto un bug per cui una porta specifica nella Miniera ha la possibilità di non aprirsi.

Risolto un bug per cui il trofeo "Liberatore" ha la possibilità di non sbloccarsi.

Risolto un bug che rendeva impossibile comprare i dischi di dati da Flip.

FIST Forged in Shadow Torch: un attacco del personaggio

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Con F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, TiGames offre un gioco che non esce dai canoni tipici del genere, risultando quindi molto diligente senza distinguersi dalla massa in termini di gameplay, sopperendo tuttavia con un world design stupefacente dove ogni dettaglio è trattato con estrema cura, al punto da rendere Torch City e i suoi dintorni vivi. Ci sono ben pochi difetti nel gioco: ha un ottimo ritmo, una grafica altrettanto meritevole, un mondo di gioco avvincente e l'azione a cui siamo chiamati è molto coinvolgente, in particolare grazie alla varietà di nemici."

"La storia si basa su temi familiari e presenta uno schema in tre atti riconoscibile, con personaggi che forse non vinceranno per l'originalità (pensiamo alla gatta femme fatale e alla malavita composta da ratti) ma riescono comunque a rimanere impressi grazie a un convincente doppiaggio, più di quanto ci saremmo aspettati. Entrare nel mercato con una nuova IP doppia A è sempre un rischio, perché potrebbe portare lo studio di sviluppo a una fine prematura e spesso ingiusta, ma nel caso di TiGames non c'è da preoccuparsi. F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch è un gioco che farà la gioia degli appassionati di metroidvania, garantendo al contempo un'originalità nel design sufficiente a crearsi un suo spazio e una sua identità."