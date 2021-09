The Last of Us 2 - Fazioni: Naughty Dog ci aggiorna sullo stato dei lavori del multiplayer

In occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog ci offre un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Fazioni, l'attesa espansione multiplayer standalone di The Last of Us Parte 2, con un post sul sito ufficiale dello studio.

La lettera aperta scritta da Rochelle Snyder, Sr. Manager Communications di Naughty Dog, ringrazia i fan per i loro sostegno e supporto continuo che ha permesso alla serie di The Last of Us di ottenere successo in tutto il mondo.

"Siamo continuamente in soggezione per il supporto che fornite e sappiate che il nostro team legge le lettere dei fan, si meraviglia per i lavori artistici che realizzate e si commuove quando ricreate qualcosa di The Last of Us nel vostro mondo.", scrive la Snyder, che ci tiene a ringraziare anche il team di sviluppo. "Il The Last of Us Day è anche un'opportunità per ringraziare il nostro incredibile team all'interno dello studio che ha creduto in questo franchise - siete i migliori e i vostri sforzi stanno lasciando segni indelebili nel mondo."

The Last of Us Parte 2, Ellie

Come accennato in apertura, il post offre anche un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori della modalità multiplayer Fazioni di The Last of Us. In tal senso, la Snyder conferma che il team attualmente si sta espandendo assumendo nuovo personale e che lo studio è alquanto soddisfatto di come sta prendendo forma il progetto, che tuttavia verrà presentato al pubblico solo in una fase avanzata dei lavori.

"In breve, ci stiamo lavorando - vediamo i commenti della community, molti di voi chiedono a gran voce il multiplayer e desiderano avere aggiornamenti in merito. Per il momento, diciamo che amiamo quello che il team sta sviluppando e vogliamo dargli il tempo per costruire il loro ambizioso progetto, sveleremo maggiori dettagli quando sarà pronto! Per raggiungere questo obiettivo, ci stiamo impegnando nel far crescere il nostro team sin da quando è uscito The Last of Us Parte 2 e al momento stiamo assumendo per posizioni lavorative legate al multiplayer, quindi se voi o qualcuno è qualificato per qualsiasi delle posizioni aperte si faccia avanti!"

Per chiudere in bellezza il The Last of Us Day, Naughty Dog ha pubblicato anche la prima immagine ufficiale della serie TV di The Last of Us di HBO con protagonisti Joel ed Ellie, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey.