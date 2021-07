The Last of Us 2 multiplayer in sviluppo? Naughty Dog cerca specialisti nel settore

The Last of Us 2 potrebbe ricevere la propria espansione multiplayer standalone con il possibile arrivo di Factions, considerando la ricerca di personale specializzato nel settore che sembra caratterizzare l'espansione recente di Naughty Dog.

Nel tweet riportato qui sotto è infatti possibile vedere la quantità di posizioni aperte con annunci di lavoro presso il celebre team interno di Sony, molte delle quali sono riferite proprio al multiplayer, specialmente per quanto riguarda la sezione programming e game design.



Molte di queste assunzioni sono peraltro per posti temporanei, dunque sembrerebbe trattarsi di un progetto specifico da portare a termine con un momentaneo incremento dell'organico, senza che questo diventi però definitivo, cosa che potrebbe combaciare con la costruzione di un titolo di un certo calibro ma non destinato a modificare l'assetto interno del team.

La descrizione potrebbe corrispondere al presunto The Last of Us 2: Factions, ovvero la modalità multiplayer standalone per The Last of Us 2, che secondo diverse voci sarebbe in sviluppo presso Naughty Dog e dovrebbe essere rilasciata come prossimo progetto del team.

Un multiplayer per The Last of Us 2 era infatti inizialmente previsto, in base a quanto emerso nei mesi scorsi, ma è stato tagliato dal progetto per consentire al team di concentrarsi esclusivamente sulla storia e non allungare troppo i tempi di sviluppo, tuttavia è possibile che l'idea sia stata recuperata in un secondo momento, come vari insider sostengono da tempo.