Abandoned: l'app per il gioco Blue Box sarà disponibile in preload a fine luglio

Ci avviciniamo alla fine del mistero legato ad Abandoned visto che c'è una data per il preload dell'app ufficiale legata al gioco per PS5, che potrà essere scaricata a partire dal 29 luglio 2021, a meno che anche questo non sia solo un altro tassello del misterioso puzzle che sembra circondare la produzione di Blue Box.

Abbiamo visto nei giorni scorsi che l'app era stata caricata sui server PlayStation, ora abbiamo anche una data dalla quale sarà possibile effettuare il pre-load dell'app, ovvero il 29 luglio 2021, anche se questo non significa che tale applicazione sarà utilizzabile da tale data.

Abandoned, l'app compare disponibile al pre-load dal 29 luglio su PS Store

In base a un aggiornamento su PlayStation Store, visibile dallo screenshot riportato qui sopra, sembra infatti che si tratti di un sistema di pre-caricamento, che consentirà di avere l'app pronta sulle proprie console quando Blue Box e Sony decideranno di rilasciare i materiali collegati a questa. La cosa non è ancora molto chiara, ma sembra che questa app serva a visualizzare i trailer legati al gioco, attraverso una soluzione che risulta alquanto strana e ha alimentato nei giorni scorsi le voci sulla strana teoria che vorrebbe Abandoned essere, in verità, una copertura per un altro progetto, forse addirittura un nuovo Silent Hill da parte di Hideo Kojima.

Le varie idee al riguardo sono state più o meno smontate, ma resta comunque una grande curiosità per quanto riguarda questo gioco, che era stato presentato mesi fa con un teaser trailer come esclusiva PS5. L'app di Abandoned, presumibilmente con un nuovo trailer, sarebbe dovuta uscire a giugno, ma il team ha deciso poi di posticipare il rilascio ad agosto, tuttavia il software di supporto potrà essere scaricato a partire dal 29 luglio.