Abandoned: l'app PS5 è stata caricata sui server PlayStation, i dettagli

La questione sembrava in pausa, ma chiaramente non è così. Circa una settimana dopo l'annuncio del rimando della presentazione di Abandoned di BLUE BOX Game Studios, abbiamo modo di scoprire che l'app PS5 del gioco è stata caricata sui server PlayStation.

Il sito prosperopatches ha infatti segnalato che l'app "Abandoned: Realtime Trailers" è stata caricata sui server PlayStation e ci fornisce anche altri dettagli. Prima di tutto, ci dice che la data e l'ora della creazione dell'app è il 12 giugno 2021, ovvero un paio di settimane prima della presentazione annunciata da BLUE BOX Game Studios. ProsperoPatches, però, ha scoperto l'informazione solo oggi.

Possiamo anche vedere che l'app PS5 di Abandoned è stata aggiornata alla patch 1.000.003 quest'oggi. Il peso è di 1.8 GB ed è disponibile nelle regioni Europa, Stati Uniti e Australia. Questo per il momento è tutto quello che sappiamo. Il sito mostra anche un'immagine, che include semplicemente la scritta Abandoned Realtime Trailers, senza alcun tipo di artwork o grafica di gioco. Potete inoltre vedere la pagina prodotto di Abandoned su PlayStation Store, qui,

Le poche immagini disponibili non sono il vero gioco

Interessante il fatto che si parli di "trailers", al plurale: possibile che l'app PS5 di Abandoned sia destinata a proporre più contenuti? Per ora sappiamo solo che l'appuntamento è fissato per agosto: lo sviluppatore ha rimandato per "non deludere le aspettative".

L'opinione generale è che Abandoned non sia Silent Hill: pare però che ci siano due giochi in sviluppo per la serie Konami.