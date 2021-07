Operation Tango arriva oggi anche su Xbox One e Xbox Series X|S

Da oggi è disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X|S Operation Tango, il gioco cooperativo a tema spionaggio di Clever Plays. Precedentemente, l'opera era stata esclusiva PC e PlayStation. Sulla console di casa Sony, inoltre, il gioco è stato rilasciato sin dal D1 su PlayStation Plus in formato PS5.

Operation Tango è un gioco cooperativo a due giocatori che può essere giocato solo in multigiocatore online. Supporta il cross-play e il Pass Amico, ovvero il secondo giocatore può accedere gratis fintanto che gioca con qualcuno che possiede una copia del gioco. Potete trovare la versione Xbox One e Xbox Series X|S sul Microsoft Store a questo indirizzo.

Operation: Tango

Potete anche leggere la nostra recensione, nella quale vi spieghiamo che: "Operation Tango è un'ottima esperienza cooperativa. Questo "simulatore di spionaggio" propone in pratica due giochi in uno e riesce in questo modo a sopperire al limitato numero di missioni e alla scarsa longevità."

"La varietà di situazioni ludiche è molto buona e il vero fulcro dell'intera avventura è l'azione coordinata con il secondo giocatore. Ogni sequenza è ben calibrata per spingerci a ragionare, senza risultare mai complessa o cervellotica. Inoltre, il secondo giocatore può affrontare il gioco gratis tramite un Friend Pass, anche in cross-play tramite una piattaforma diversa da quella del primo giocatore."