Operation Tango, recensione: la spy story cooperativa che stavate aspettando

Sono passati due mesi da quando il mondo è stato sconvolto dall'inaspettato successo di It Takes Two , nuovo gioco del caotico ma talentuoso Josef Fares. Ora, abbiamo la possibilità di giocare un'altra opera che segue la stessa filosofia: Operation Tango. Due giocatori , cuffie e microfono a portata e pura cooperazione sono gli ingredienti fondamentali per questa avventura.

Spie nate

Operation Tango ci porta in giro per il mondo per combattere un cybercriminale

Operation Tango porta nel mondo dello spionaggio. I giocatori prenderanno il controllo di un'Agente e di un Hacker e dovranno infiltrarsi all'interno di sei diversi luoghi con lo scopo di recuperare informazioni vitali per fermare un complotto che potrebbe avere ripercussioni mondiali.

Operation Tango segue una trama molto classica per il genere dello spionaggio e tira in ballo multinazionali, un futuro che rischia di divenire distopico e un hacker malvagio da rintracciare e fermare. Purtroppo, la storia è molto semplice, un insieme di brevissimi filmati generici che danno contesto alle missioni e poco altro. Si tratta più di una giustificazione di fondo per farci viaggiare in giro per il mondo, non una vera spy story dai risvolti drammatici.

Inoltre, l'opera non ha nemmeno il tempo di costruire una trama complessa a causa della propria limitata longevità: parliamo di un massimo di tre ore (99% delle quali di gameplay) per completare con un singolo personaggio tutte le missioni disponibili. Fortunatamente, il numero può raddoppiare se si decide di riaffrontare ogni missione dal punto di vista opposto e, come vedremo subito, ve ne è assolutamente motivo.