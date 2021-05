PlayStation Plus e Now: Sony punta forte sui servizi in abbonamento, giochi mobile

Sony ha diffuso alcuni documenti relativi a un recente meeting riguardante i programmi della compagnia, dai quali emerge una notevole spinta verso i servizi su abbonamento come PlayStation Plus e PlayStation Now, per i quali sta organizzando investimenti imponenti, oltre a una spinta anche sui giochi mobile.

Secondo quanto riportato da Reuters, Sony spenderà 18,4 miliardi di dollari nei prossimi tre anni in investimenti strategici, in particolare spingendo sul fronte dei servizi in abbonamento su vari fronti dell'industria dell'intrattenimento.

Per quanto concerne PS5 e PS4 si parla ovviamente di PlayStation Plus e PlayStation Now, ma è probabile che questa spinta riguardi anche servizi attivi in altri ambiti, tra musica e cinema, considerando dove si estende Sony nei suoi diversi rami.

Anche perché l'obiettivo è veramente ambizioso: Sony punta a raggiungere addirittura 1 miliardo di utenti attivi complessivamente sui propri servizi in abbonamento, un incremento enorme rispetto ai 160 milioni attualmente presenti, nel giro di tre anni.

Tra le altre novità emerse dal corporate meeeting di Sony, risulta evidente anche una volontà di puntare al mercato mobile: tra i punti presi in esame come fondamentali nel programma dei prossimi tre anni c'è infatti un incremento nella produzione di giochi mobile ispirati ad anime e manga che rientrino nelle proprietà in possesso di Sony e anche lo sfruttamento di proprietà intellettuali PlayStation su piattaforme mobile.

Questo significa che, nei prossimi anni, Sony punterà sempre di più sull'uscita di giochi mobile basati su serie PS5 e PS4, in modo da rafforzare l'impatto di questi titoli sul mercato ed espanderne l'influenza in diverse direzioni. Per il resto, viene ribadito che il conteggio attuale degli utenti abbonati a PlayStation Plus ha raggiunto 47,6 milioni di utenti, in crescita di anno in anno.