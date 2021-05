Monster Hunter, Final Fantasy e It Takes Two nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Ecco il programma di oggi del canale Twitch di Multiplayer.it, come sempre ricco di grandi giochi e simpatiche canaglie. Gli appuntamenti più importanti della giornata sono sicuramente il digital event di Monster Hunter alle 16, ma molto interessante è anche l'approfondimento di Final Fantasy 7 Intergrade. Senza dimenticare Pierpaolo Greco che porterà a spasso Alessio Pianesani in It Takes Two.

Quando parlavamo di simpatiche canaglie, ovviamente, ci riferivamo a Pierpa e Pianesani. Il dinamico duo, conosciuto anche come i Gianni e Pinotto di Multi o i Fab Two, andranno avanti col disag... con la loro gloriosa cavalcata a It Takes Two, il bellissimo gioco coop di EA. Saranno live a partire dalle 14, collegatevi nel caso in cui abbiate bisogno di vedere "chi sta peggio" per fare un po' di morale.

A stretto giro di posta arrivano Vincenzo Lettera e Christian Colli per parlare di Final Fantasy 7 Intergrade e aspettarlo assieme con tutti gli ultimi rumor e le ultime speculazioni su questo attesissimo gioco. Saremo live dalle 15.

Alle 16, Vincenzo e Chri passeranno dalla Fantasia Finale ai mostri preistorici, dato che seguiranno in diretta il nuovo evento digitale dedicato a Monster Hunter. Quasi sono le novità che Capcom ha in serbo per tutti i suoi fan?

Per chiudere la giornata arriveranno Knockout City con FireZ e Destiny 2 - Stagione 14 con Luca Porro.