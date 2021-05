Returnal premiato dai voti di Famitsu, bene anche Biomutant

Returnal è stato apprezzato anche dalla redazione di Famitsu, con il nuovo numero della celebre rivista giapponese che contiene la recensione del gioco Housemarque per PS5 insieme e poche altre, tra le quali spicca quella di Biomutant, anch'essa conclusa con un buon voto, tutto sommato.

Riportiamo come da tradizione l'elenco dei voti assegnati dalla rivista Famitsu, anche se ovviamente i numeri senza la valutazione estesa a corredo possono avere poco senso. In ogni caso, dimostrano come Returnal sia stato apprezzato anche dalla redazione nipponica, la quale ha promosso anche Biomutant con un voto al di sopra della media emersa dai primi voti occidentali.

Returnal ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica

Da notare anche la presenza di DC Super Hero Girls: Teen Power, gioco per Nintendo Switch che conquista anche questo una valutazione per nulla malvagia. Insomma, come al solito la redazione di Famitsu non si dimostra particolarmente parca nel dispensare voti, ma rimane piuttosto indicativa di come il pubblico nipponico può ricevere le novità provenienti dalla produzione videoludica occidentale, dunque si tratta sempre di informazioni interessanti.

Riportiamo qui sotto l'elenco dei voti, come al solito derivanti da quattro valutazioni effettuate da altrettanti redattori, con somma finale su scala di 40: