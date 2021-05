Biomutant non convince in pieno la critica: primi voti contrastanti, media sufficiente

Biomutant è in arrivo sul mercato e intanto escono in questi minuti le recensioni internazionali sul nuovo e interessante action RPG open world di Experiment 101, che ci consentono di fare una raccolta dei primi voti ricevuti da questo particolare titolo, che a quanto pare non ha convinto in pieno la critica, che l'ha accolto con valutazioni decisamente contrastanti ma che risultano complessivamente sulla sufficienza.

C'è un ampio spettro di voti ad accogliere Biomutant, a dire il vero: si va dall'ottimo di alcune (poche) testate all'insufficienza di netta di altre (anche in questo caso una minima parte), mentre la maggior parte delle recensioni si concentra nel range tra il 6 e il 7. Attualmente, il Metascore varia leggermente fra le diverse piattaforme testate ma si trova vicino al 65 su 100, ovvero la sufficienza piena.

Biomutant sembra un gioco con un grande cuore ma che non riesce a fare tutto bene

In generale, quello che emerge è il grande fascino che il mondo di gioco di Biomutant è in grado di ispirare, il divertimento che deriva dall'azione ma anche una serie di difetti riferiti soprattutto alla scala forse sovradimensionata del progetto rispetto all'effettiva capacità di lavoro del piccolo team di sviluppo e una certa scarsa omogeneità nelle caratteristiche disparate del gameplay.

In ogni caso, raccogliamo qui sotto alcuni dei primi voti emersi finora, ricordandovi, se non l'avete già fatto, di leggere la recensione di Biomutant pubblicata su questa pagine, ad opera di Emanuele Gregori: