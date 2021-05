Steam, Biomutant prende la testa della classifica globale

Biomutant ha preso la testa della classifica globale di Steam, superando Days Gone e Mass Effect Legendary Edition. Il titolo di Experiment 101 sembra aver convinto i giocatori PC, che lo stanno prenotando in attesa di poterci giocare il 25 maggio 2021.

Ad aiutare Biomutant potrebbe essere stata anche la rottura del giorno di lancio, che ha portato al moltiplicarsi dei commenti online, alcuni dei quali molto positivi (ce ne sono anche di negativi, ma sono una minoranza).

Sviluppato da un team di venti persone, Biomutant non ha bisogno di vendere milioni e milioni di copie per andare in pareggio. Certo, un team di dimensioni ridotte può comportare qualche problema in fase di ottimizzazione di alcune versioni, come la retrocompatibilità su PS5, ma ha garantito anche una maggiore libertà creativa rispetto ai tripla A standard, più inquadrati nel mercato di massa, che ha permesso al team di prendere qualche rischio in più.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Biomutant è un gioco di ruolo post-apocalittico favolistico, con un mondo di gioco aperto e un sistema di combattimento originale in grado di unire combattimenti corpo a corpo, armi da fuoco e abilità mutanti.

Una piaga sta uccidendo la terra e l'Albero-della-vita sanguina morte. Le tribù restano divise e il mondo è in subbuglio. Sarai il suo salvatore o lo condannerai a una fine ancora più terribile?