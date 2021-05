Twitch, aggiunte tag per una maggiore inclusività, compresa quella transgender

Twitch ha annunciato l'aggiunta di molte nuove tag per garantire una maggiore inclusività della piattaforma. Tra queste anche la più richiesta: transgender, che nei mesi scorsi portò anche a delle piccole proteste contro la gestione della questione. Le nuove tag, più di 350 in totale, non sono ancora attive, ma arriveranno presto.

Come specificato da Twitch, ci sono tag relative al genere sessuale, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla nazionalità, all'abilità, alle condizioni mentali e altre ancora. Naturalmente ci sono anche tag meno legate ai temi sociali, come Vtuber, Veteran e altre.

C'è chi non comprende il senso di avere tag del genere, che vengono viste come una forma di ghettizzazione. In realtà torneranno molto utili a quelli che vanno su Twitch per cercare trasmissioni specifiche, fatte magari da persone con cui si sentono più affini perché più vicine alla loro esperienza di vita. Del resto le nuove tag non tolgono nulla alle altre, quindi c'è poco da starsi a lamentare.

Twitch ha anche voluto ringraziare la comunità transgender per la forza con cui ha portato avanti le sue richieste, pur senza trascendere mai: "Si tratta di una delle richieste più popolari e la semplice verità è che avremmo dovuto accontentarla prima."