Resident Evil Village, i cosplay di Bela e Alcina Dimitrescu da Helly Valentine

Resident Evil Village ha senza dubbio avuto il merito di introdurre dei villain nuovi e peculiari, come Bela Dimitrescu e Alcina Dimitrescu, figlia e madre residenti nell'omonimo castello.

Ebbene, Helly Valentine ha voluto mettere i due personaggi a confronto con i suoi ultimi cosplay: dopo aver interpretato appunto Lady Dimitrescu e Daniela Dimitrescu, la modella russa ha ribadito la propria passione per il survival horror di Capcom.

Entrambe le foto sono riprese, er, di spalle: un'evidente concessione rispetto ai rigorosi costumi di Alcina e Bela, riprodotti in maniera piuttosto fedele al di là della biancheria intima. Quale le è venuta meglio?

Come al solito, Helly ci mette tanto del suo: una fisicità che mozza il fiato, ma anche una grande cura per i dettagli, gli scenari e la post-produzione in generale, che conferisce agli scatti una qualità sorprendente.