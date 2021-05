Biomutant, day one rotto: THQ Nordic chiede agli utenti di non fare spoiler

Il day one di Biomutant è stato rotto in alcune parti del mondo e THQ Nordic si è trovata nella situazione di dover chiedere agli utenti di non fare spoiler nel caso possiedano già una copia del gioco.

Sembra infatti che Biomutant sia già disponibile nei negozi in versione PS4 e Xbox One, con diversi giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale, fissata al 25 maggio, e ciò crea inevitabilmente dei rischi per chi vuole godersi l'esperienza senza anticipazioni indesiderate.

Dopo aver risposto alle critiche sui 1080p di Biomutant su PS5, insomma, i social media manager del publisher austriaco hanno nuovamente dovuto prendere la situazione in mano per difendere il loro titolo.

"Stiamo vedendo diversi nuovi streaming dedicati a Biomutant, dunque facciamo un rapido reminder", ha scritto THQ Nordic in uno dei suoi ultimi post su Twitter.

"Siamo contenti che abbiate potuto acquistare il gioco in anticipo, ma vi preghiamo di non fare spoiler e di aspettare il giorno del lancio per trasmettere le vostre sessioni."