Biomutant è già nei negozi in versione PS4 e Xbox One: occhio agli spoiler

Con quasi una settimana di anticipo, sembra proprio che Biomutant sia già arrivato nei negozi. Su Reddit, infatti, sono già comparse le prime immagini della confezione del gioco in versione PS4 e Xbox One: occhio, quindi, agli spoiler, che potrebbero cominciare ad arrivare copiosi nelle prossime ore.

Ufficialmente, infatti, Biomutant dovrebbe uscire il 25 maggio 2021. A quanto pare, però in Austria stanno già vendendo le copie PlayStation 4 del gioco. Quindi, nel caso in cui siate lontani dal Brennero, state attenti ai potenziali spoiler che potrebbero arrivare in rete nelle prossime ore.