Biomutant: un lungo trailer mostra il gameplay e spiega tutti i dettagli sul gioco

Biomutant sta per arrivare su PC, PS4 e Xbox One e per capire meglio di cosa si tratti THQ Nordic ha pubblicato questo esplicativo e lungo trailer che mostra tutti i dettagli sul gameplay, spiegando le caratteristiche principali di questo interessante action adventure.

Stefan Ljungqvist, Art & Creative Director del team Experiment 101, è la voce che spiega cosa sia Biomutant, definito curiosamente come "una fiaba kung-fu in un open world post-apocalittico". Promettente anche il fatto che il director lo consideri sostanzialmente simile, come struttura, a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma con un misto di caratteristiche che, per parlare di ispirazioni, tira in ballo Ratchet & Clank, Devil May Cry, Batman: Arkham e altro, ma ovviamente solo per quanto riguarda suggestioni e ispirazioni.

Ljungqvist lo definisce "un vero open world" caratterizzato da un'ambientazione esplorabile di 8x8 kilometri, ovvero 64 Km quadrati, "piena di tante cose strane e divertenti". Il video prende poi in esame la creazione e personalizzazione del protagonista, attraverso un editor notevolmente sviluppato e possibili modifiche successive, con applicazione di statistiche ed equipaggiamenti vari.

Nel trailer diamo un'occhiata anche all'arsenale a disposizione del protagonista, che si presenta decisamente vario e particolare, in gran parte derivato anche da utensili di uso comune modificati e montati tra loro. Per quanto riguarda il mondo di gioco, vengono illustrate le diverse tribù presenti e le loro peculiarità e personaggi importanti, con cui è possibile effettuare alleanze o battaglie.

L'andamento generale del giocatore e del mondo circostante si riflette anche nello stato del gigantesco albero della vita che campeggia al centro della mappa, e che può essere visto modificare il proprio status a seconda di come si sta procedendo nella storia. Interessanti anche le mutazioni che possono interessare il protagonista, in grado di donare diverse abilità e possibilità sia di combattimento che di spostamento nel mondo di gioco.

Dopo aver visto tutte le versioni in video e un trailer precedente su sistema di combattimento e personalizzazione, con questo di oggi adesso sappiamo dunque molto di più su Biomutant, previsto arrivare il 25 maggio 2021 su PC, PS4 e Xbox One.