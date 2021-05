Biomutant: trailer di gameplay svela sistema di combattimento e personalizzazione

Dopo quattro anni di sviluppo Biomutant è finalmente pronto. Il 25 maggio 2021 questo interessante action-RPG arriverà su PC, PS4 e Xbox One e ci poterà in un colorato mondo post-apocalittico nel quale creature animali antropomorfe si danno battaglia per il predominio. Ora, tramite Game Informer, abbiamo modo di vedere un video di gameplay da dieci minuti che mostra il combattimento, oltre a un secondo video dedicato alla personalizzazione del personaggio.

Il video di gameplay dedicato a Biomutant ci mostra varie sezioni di combattimento che sono a base di armi da fuoco, colpi corpo a corpo e abilità ispirate alle arti marziali. Non mancano poi alcune sezioni dedicate all'esplorazione e fasi di gioco nelle quali il personaggio controlla mezzi come una specie di motoscafo e anche un mecha da combattimento. Viene anche spiegato che sarà possibile creare cinque set di equipaggiamenti e passare da uno all'altro in qualsiasi momento, per adattarsi alla situazione di gioco nella quale ci si ritrova.

Biomutant invoglierà i giocatori anche a parlare con i personaggi non giocanti, non solo perché daranno accesso a missioni ma indicheranno anche dove trovare dungeon aggiuntivi da esplorare. Ci saranno inoltre diverse fazioni, in stile Fallout New Vegas, con la propria storia e con le quali allearsi. Non mancherà infine un sistema di moralità.

Biomutant: non mancheranno vari mezzi per muoversi rapidamente

Il secondo video, che potete vedere qui sotto, mostra invece in che modo è possibile personalizzare il proprio personaggio. La creazione dell'eroe di Biomutant non ha solo valore estetico: l'aspetto è infatti legato a doppio filo alle statistiche del personaggio. Lo vogliamo più agile? Allora apparirà molto snello. Lo vogliamo forte e resistente? Allora avrà un corpo robusto e muscoloso. Ci saranno poi vari gruppi genetici da scegliere, così come specifiche resistenze agli elementi come il fuoco e il ghiaccio. Vengono poi mostrate alcune delle classi che portano con sé le proprie abilità attive e passive.

