Biomutant: trailer "May The Furrth" celebra lo Star Wars Day

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Experiment 101 hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato a Biomutant, il venturo action-RPG a base di animali mutaforma. Il filmato si chiama"May The Furrth", ovvio riferimento allo Star Wars Day, "May the 4th".

Non è solo il nome del trailer a richiamare Star Wars, ma in generale tutto il filmato, con un personaggio che richiama lo stile Jedi con la sua arma (uno spazzolone da WC usato a mo' di spada laser) che per la musica e l'atmosfera generale. Anche il logo finale è creato sullo stile di quello dell'amato Guerre Stellari.

Biomutant: lo stile grafico è molto interessante

Vi ricordiamo che Biomutan ci porterà in un mondo aperto post apocalittico nel quale dovremo combinare arti marziali, armi da fuoco e abilità da mutante. Progredendo nel gioco e tramite i maestri potremo apprendere nuove mosse Wung-Fu. Inoltre, potremo ricodificare la nostra struttura generica per cambiare sia l'aspetto sia lo stile di gioco che le nostre statistiche e attributi. Non mancherà poi un sistema di creazione di armi.

Dovremo anche indossare equipaggiamenti di varia natura, fondamentali per esplorare il mondo di gioco in sicurezza, come una maschera anti-gas e una bombola di ossigeno per esplorare le Zone Morte o vestiti termici per andare all'avventura in luoghi a bassa temperatura. Biomutant ci permetterà di esplorare in libertà un ampio mondo di gioco contraddistinto da diversi biomi. Non mancherà anche una trama che speriamo si riveli interessante.

Biomutant arriverà su PC, Xbox One e PS4 (oltre che in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S) il 25 maggio. Inoltre, sarà gratis su EA Play Pro al lancio.