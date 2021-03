Biomutant sarà gratis su EA Play Pro al lancio: conferma ufficiale

Il gioco di ruolo d'azione Biomutant, sviluppato da Experiment 101, sarà disponibile a maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, i giocatori che sono iscritti su PC a EA Play Pro potranno ottenere il gioco completamente gratis sin dal lancio. L'informazione arriva direttamente dal sito di Origin, il quale ne indica l'inclusione nel servizio in abbonamento.

EA Play Pro, precedentemente noto come Origin Access Premier, costa 14.99 euro al mese e fornisce accesso illimitato a una serie di giochi. Per ora, sembra che Biomutant non sarà presente all'interno di EA Play (ovvero la versione base del servizio), quindi l'unico modo per giocare il videogame di Experiment 101 senza acquistarlo a prezzo pieno è proprio l'abbonamento di EA.

Sottolineiamo, per chiunque non abbia massima confidenza con i vari livelli di abbonamento di EA, che il servizio EA Play Pro non è disponibile su Game Pass Ultimate. Nel servizio di Microsoft è inclusa la versione base, ovvero EA Play, sia in versione PC che in versione Xbox One/Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che Biomutant sarà disponibile precisamente dal 25 maggio 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One; ovviamente sarà eseguibile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S. Vi segnaliamo anche i requisiti minimi e consigliati della versione PC, insieme al trailer dei combattimenti.