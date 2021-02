Biomutant, PC: requisiti minimi e consigliati svelati

Experiment 101 ha annunciato i requisiti minimi e i requisiti consigliati per Biomutant in versione PC. Il gioco, vi ricordiamo, sarà disponibile dal 25 maggio 2021. Vediamo tutti i dettagli su questa promettente avventura action dal taglio fantasy.

Ecco prima di tutto i requisiti minimi di Biomutant in versione PC:



Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 (64 bit)

Processore: AMD FX-8350 o Intel Core i5-4690K o superiore (@3.5 GHz o superiore)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 4 GB Direct3D 11 - GeForce GTX 960 o Radeon R9 380

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Scheda audio DirectX 9 integrata o dedicata

Ecco prima di tutto i requisiti consigliati di Biomutant in versione PC:

Sistema operativo: Windows 10 (64bit)

Processore: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-6700K o superiore (@3.2 GHz o superiore)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: 6 GB Direct3D 11 - GeForce GTX 1660Ti o Radeon RX 590

DirectX: Versione 11

Memoria: 25 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Scheda audio DirectX 9 integrata o dedicata

Biomutant proporrà un sistema di combattimento in terza persona basato sulle arti marziali. Potremo far evolvere il nostro personaggio modificandone la struttura genetica per modificare sia l'aspetto che le abilità di gioco e le statistiche. Potremo sbloccare mutazioni come la Telecinesi e la Levitazione, oltre che fabbricare armi con una "libertà pressoché infinita". Le nostre azioni, inoltre, avranno un "ruolo fondamentale nello sviluppo di una storia in cui il mondo è sull'orlo del baratro".

Vi ricordiamo infine che questo open world si ispira a Zelda: Breath of the Wild e L'Ombra di Mordor.