Biomutant, l'open world si ispira a Zelda: Breath of the Wild e L'Ombra di Mordor

L'open world di Biomutant si ispira a titoli come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor: lo ha rivelato Stefan Ljungqvist, capo del team Experiment 101.

In uscita il 25 maggio su PC, PS4 e Xbox One, Biomutant prenderà spunto da alcuni dei migliori giochi a mondo aperto, ma non solo: Ljungqvist ha citato anche Far Cry, Mad Max, Monster Hunter e persino Fallout.

"Se vi è piaciuto Breath of the Wild o quel tipo di struttura, penso che apprezzerete anche il nostro gioco", ha detto il capo di Experiment 101. "Nel mondo di Biomutant ci sono sei tribù, in stile L'Ombra di Mordor, e partiremo alleandoci con il leader di una di queste fazioni."

"Diventeremo man mano il campione della tribù e verremo premiati con le loro armi speciali, impareremo il loro stile di combattimento Wung-Fu e vedremo spuntare nuovi shop nei rispettivi avamposti." Alcuni di essi offriranno cavalcature speciali, come una mano gigante che ricorda la Famiglia Addams.

Una volta conquistati i tre avamposti di una tribù rivale, potremo prendere d'assalto la loro fortezza, "e alla fine decidere il destino del capo tribù nemico: una delle scelte che andranno a influenzare gli eventi dell'endgame", ha rivelato Ljungqvist.

Ci sarà insomma una sorta di allineamento morale. "Una tribù 'buona' punta a unificare le fazioni, assicurandosi che l'Albero della Vita sopravviva perché sono convinti che sia possibile cambiare il mondo in meglio. Una tribù 'cattiva' punta invece a distruggere tutto per fare tabula rasa."

A proposito dell'Albero della Vita, i suoi rami si espandono nello scenario di Biomutant e conducono a quattro enormi boss divoratori di mondi, che potremo affrontare solo a bordo di determinati veicoli, che includono un mech, un sottomarino o una slitta acquatica.