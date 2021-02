Star Wars: Knights of the old Republic remake o reboot in sviluppo presso Aspyr Media?

Si torna a parlare di Star Wars: Knights of the old Republic, con il misterioso remake o reboot della serie che sembra sia in sviluppo presso Aspyr Media, informazione che pare essere confermata da Jason Schreier, giornalista di Bloomberg considerato una fonte molto affidabile.

Jason Schreier aveva già fatto alcuni riferimenti sull'argomento, quando tempo fa disse di sapere chi fosse al lavoro sul nuovo Star Wars: Knights of the old Republic e che si trattava di un nome in grado di cogliere tutti di sorpresa. La "conferma", se così si può definire, è arrivata oggi sul forum ResetEra, dove Schreier è intervenuto direttamente per far capire come l'idea che sia Aspyr a lavorare sul gioco sia probabilmente giusta.

La questione è partita da un documento pubblico da parte di Aspyr Media, recentemente al centro di un'acquisizione di grosso calibro da parte di Embracer Group, che nelle stesse ore ha annunciato anche una fusione con Gearbox, all'interno di un'ampia manovra di espansione.

Tra i lavori in corso presso Aspyr figura anche un "progetto con un budget di circa 70 milioni di dollari, che è previsto diventare importante per l'intero gruppo". Durante una recente presentazione in streaming, il team ha riferito di essere al lavoro su un gioco tripla A su licenza e a questa prova si sono scatenate ulteriormente le teorie sul fatto che possa trattarsi di Star Wars: KOTOR. A questo punto è intervenuto Schreier con un "Hmm!" che sembra tutto un programma.

Ulteriormente incalzato, quando qualcuno ha fatto presente che in precedenza aveva però detto che nessuno avrebbe potuto intuire la cosa, ha risposto "infatti non credo che nessuno l'abbia intuito nell'altro thread", riferendosi al vecchio intervento. Insomma, una serie di suggerimenti vaghi che però fanno pensare al fatto che le nuove ipotesi siano sulla strada giusta.

Considerando che Aspyr Media è specializzata solitamente in porting di giochi, spesso su Mac ma anche su altre piattaforme, si troverebbe in questo caso alle prese con il primo grande progetto originale e si tratterebbe di qualcosa di veramente grosso come Star Wars: Knights of the Old Republic. A questo punto attendiamo di saperne di più: nei giorni scorsi era emerso che BioWare e EA non sono coinvolte nel nuovo gioco e che entrambi i capitoli sono in arrivo su console anche in forma di remaster, dunque questo di Aspyr sarebbe comunque un progetto differente.