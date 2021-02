Embracer Group ha comprato Aspyr Media, software house specializzata in port

Embracer Group ha comprato Aspyr Media per 100 milioni di dollari, di cui 60 milioni in cash e 40 milioni in azioni, tramite la sua sussidiaria Saber Interactive, di cui diventerà una controllata. Aspyr è una software house specializzata in port, come ad esempio quello di Civilization VI per sistemi mobile o Star Wars Racer per Nintendo Switch e PS4. Ha anche pubblicato diversi titoli originali come Next Up Hero, Lightmatter e Inner Space e sviluppato giochi interi come Torn. Stiamo quindi parlando di una realtà molto attiva e concreta, capace di macinare grossi numeri.

Naturalmente entrambe le parti sono soddisfattissime dell'accordo, come espresso per voce di Matthew Karch, il CEO di Saber, e da Michael Rogers, il CEO e cofondatore di Aspyr.

Insomma, ci troviamo di fronte all'ennesima acquisizione dell'Embracer Group, che nel giro di un paio d'anni è diventato un publisher con decine di studi al suo servizio. Da notare che proprio questa mattina era stata annunciata l'acquisizione di Gearbox Software, un altro grosso colpo per la compagnia. Chissà che un giorno non lanci un suo servizio in abbonamento, vista l'abbondanza di giochi in produzione.