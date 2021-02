Marvel's Spider-Man Miles Morales ha venduto 4,1 milioni di copie

Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5 e PS4 ha venduto ben 4,1 milioni di copie. A svelare il dato è stata Sony stessa durante il suo recente resoconto finanziario, con numeri record per l'intero settore PlayStation. Interessante il fatto che Miles Morales abbia venduto 3,3 milioni di copie solo nei suoi primi tre giorni sul mercato.

Per confronto, il Marvel's Spider-Man originale aveva venduto 13,2 milioni di copie ad agosto 2019 (quindi attualmente saranno di più), ma va considerato che Miles Morales è praticamente un'espansione, pur autonoma e molto ampia, quindi è normale che abbia fatto numeri inferiori.

In sostanza ci troviamo di fronte al primo gioco per PS5 che è stato capace ufficialmente di superare il milione di copie vendute, anche se in realtà non sappiamo quanto abbia pesato la versione PS4 sul totale, che potrebbe essere stata addirittura trainante, vista la base installata.