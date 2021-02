PS5: il numero di console vendute è ufficiale, supera anche PS4

Sony ha rilasciato il suo nuovo report finanziario per gli ultimi tre mesi del 2020. Grazie ad esso, possiamo sapere quante PS5 sono state vendute entro il 31 dicembre 2020. Sony ha spedito in tutto il mondo un totale di 4.5 milioni di console PlayStation 5. Inoltre, ha spedito anche 1.4 milioni di PlayStation 4: la "vecchia" console Sony è ora a 115 milioni di unità spedite in tutto il mondo.

Per darvi un punto di riferimento, secondo i dati condivisi da Sony stessa nel gennaio 2014, la compagnia giapponese aveva spedito 4.2 milioni di console PS4 entro la fine del 2013. Possiamo quindi affermare che il numero di PS5 messe in circolazione da Sony è superiore rispetto al numero di PS4 messe in circolazione all'epoca dell'uscita; eppure, la richiesta è talmente grande da farci sembrare che ne siano state prodotte pochissime. Possiamo quindi affermare che il successo di PS5 è incredibile.

Il report finanziario di Sony ci svela anche che il numero di iscritti a PlayStation Plus è cresciuto fino a 47.4 milioni, ovvero +8.6 milioni rispetto ai 38.8 milioni di fine 2019. Parlando di giochi venduti: sommando i giochi PS5 e i giochi PS4, nel terzo quarto dell'anno fiscale 2020 sono stati venduti 103.7 milioni di unità software (+20.4 milioni rispetto agli 83.3 milioni dello stesso periodo del 2019). Di questi, 18.4 milioni sono giochi first party (+2.1 milioni rispetto ai 16.3 milioni dello stesso periodo del 2019). Il 53% di queste vendite è composto da giochi completi venduti in formato digitale (rispetto al 50% dello scorso anno).

La partenza di PS5 è stata quindi positiva sotto ogni punto di vista e anche PS4 ha saputo difendersi. Speriamo di ricevere presto informazioni ufficiali anche per quanto riguarda Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi segnaliamo questo interessante brevetto per un'IA che rende i boss più forti, ecco l'idea.