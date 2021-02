Spider-Man: il cosplay di Mary Jane Watson di MissBri è una replica perfetta

Videogiochi, cinema e fumetti sono da tempo una grande fonte di ispirazione per il mondo dei cosplay. Su tutti, negli ultimi Spider-Man, grazie alla sua presenza cross-mediale, è diventato uno dei personaggi preferiti degli appassionati del mondo geek. Insieme all'originale Peter Parker, sono tornati in auge anche molti altri personaggi, come la sua dolce metà: Mary Jane Watson, rappresentata in una perfetta replica nel cosplay di MissBri.

MissBri non si basa inoltre su una versione qualsiasi di Mary Jane Watson, ma sulla versione apparsa nella copertina del numero 601 di The Amazing Spider-Man. Potete infatti voi stessi fare un rapido confronto tra il suo cosplay e l'artwork originale passando alla seconda immagine. Come potete vedere, quanto realizzato da MissBri è estremamente fedele e dettagliato.

Potete inoltre passare alla terza fotografia e vedere un vecchio cosplay di MissBri basato sulla stessa versione di Mary Jane Watson. Come lei stessa ammette, la vecchia versione del cosplay è nettamente inferiore: i passi in avanti non sono legati unicamente alla posa o alla qualità della fotografia, ma anche al trucco. Nel più recente cosplay, MissBri ha aggiunto più dettagli, come le lentiggini tipiche di MJ.

