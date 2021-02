Battlefield 6, ecco quando verrà presentato: nuovi dettagli da Electronic Arts

Quando verrà presentato Battlefield 6? In primavera: lo ha appena annunciato Electronic Arts, confermando la finestra di lancio autunnale e rivelando nuovi dettagli sul prossimo episodio della serie sparatutto.

Reboot ispirato a Battlefield 3, secondo un insider, Battlefield 6 vanterà modalità multiplayer competitive con il più alto numero di giocatori finora e sfrutterà al massimo le piattaforme next-gen.

Lo sviluppo del gioco procede bene, stando alle parole di Electronic Arts, che per questo nuovo capitolo parla di una rappresentazione del warfare militare mai così completa ed entusiasmante.

Il publisher è determinato a portare il suo franchise a un nuovo livello, e in tal senso la scelta di saltare un anno per concentrarsi sulle console di nuova generazione non potrà che pagare.