Apex Legends per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale

Apex Legends per Nintendo Switch ha una data di uscita, la notizia è ora ufficiale: il gioco sarà disponibile a partire dal 9 marzo.

Sembrava che la versione Switch di Apex Legends dovesse essere annunciata e lanciata in contemporanea, ma stando al post di Electronic Arts le cose sono andate diversamente.

Ciao a tutti! Sono Chad Grenier, Game Director di Apex Legends. Sono lieto di condividere con voi la bella notizia. Il gioco si prepara ad arrivare su Nintendo Switch il 9 marzo 2021.

Trasferire Apex Legends su uno schermo così piccolo è un grande traguardo per noi, e non ce l'avremmo mai fatta senza i nostri amici di Panic Button. Siamo molto orgogliosi dei risultati che il team è riuscito a ottenere con le ottimizzazioni per Switch, che ci permetteranno di regalare ai giocatori l'esperienza di gioco completa di Apex Legends ovunque vadano.

Al momento del lancio su Switch, Apex Legends sarà dotato del supporto Cross-Play e presenterà gli ultimi contenuti della Stagione, nonché le stesse identiche funzionalità delle altre versioni del gioco.

Inoltre, poiché il gioco arriverà su Switch qualche settimana dopo l'inizio della Stagione 8, i giocatori di Switch riceveranno 30 livelli pass battaglia gratuitamente. Per le prime due settimane successive al lancio, giocando su Switch otterrete anche XP doppi.

Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai giocatori di Nintendo Switch. Continuate a seguirci per scoprire di più sulla Stagione 8 e non perdervi le ultime novità di Apex Legends.