Apex Legends: versione Switch presto svelata, annuncio e uscita contemporanei?

Rispondendo a un commento di un utente su Twitter, Chad Grenier - game director presso EA - ha affermato che "avremo presto nuove informazioni" sulla versione Nintendo Switch di Apex Legends, lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment. Questo non ci dice "quando", precisamente, ma un altro indizio molto interessante ci viene in aiuto.

Come vi avevamo già segnalato, infatti, sia tramite un video YouTube che tramite Amazon abbiamo avuto modo di scoprire che la data di uscita prevista per Apex Legends su Nintendo Switch è il 2 febbraio 2021. In altre parole, il prossimo martedì, tra soli tre giorni. In questo momento EA e Respawn Entertainment non hanno però ancora confermato nulla. Le uniche dichiarazioni ufficiali sono quanto detto da Chad Grenier.

Possibile quindi che Apex Legends arrivi su Nintendo Switch lo stesso giorno dell'annuncio? Non sarebbe affatto una stranezza, soprattutto non sulla console della casa di Kyoto. Molto spesso, infatti, la grande N svela nuovi giochi e li pubblica nello stesso istante, spesso in contemporanea a un Direct o mini Direct.

Vi ricordiamo che Apex Legends era previsto per il rilascio su Nintendo Switch lo scorso ottobre, ma il game director spiegò che il team ha preferito rimandarlo per poter dare giustizia al gioco. Speriamo che il gioco esca presto e che la qualità sia comparabile a quella delle altre versioni (sempre in rispetto delle capacità di Nintendo Switch).

Vi ricordiamo anche che è arrivata la Stagione 8: Caos, Fuse e le sue abilità presentate con un trailer.