GameStop: azioni alle stelle, i soldi piovono, ma la compagnia non dice una parola

La storia, oramai, la conoscete. Un gruppo di piccoli investitori su Reddit ha dato il via a quello che possiamo solo definire come un attacco finanziario contro gli short seller che stavano sfruttando il regolare calo di valore delle azioni di GameStop. Di conseguenza, le azioni sono salite a cifre astronomiche, partendo da 20 dollari di un mese e arrivando anche fino a 422 dollari. Tra azioni alle stelle e soldi che piovono (più o meno), la vera stranezza però è un'altra: GameStop non dice una parola.

GameStop, ricordiamolo, non è l'unica compagnia coinvolta in questi eventi. Anche Nokia e BlackBerry sono state prese d'assalto, ma i relativi rappresentanti hanno detto la propria a riguardo. Le azioni di BlackBerry erano cresciute dell'80% in tre giorni, raggiungendo il più alto valore degli ultimi dieci anni. Nel caso di Nokia, abbiamo visto un +30% durante la settimana.

Il 25 gennaio, BlackBerry ha commentato la situazione affermando che non vi erano sviluppi o cambiamenti del proprio business causati dall'incremento di valore delle azioni. Il 27 gennaio, Nokia ha rilasciato commenti simili. GameStop, invece, rimane in silenzio. I rappresentati hanno ignorato qualsiasi richiesta di commento e, secondo quanto segnalato, se si prova a chiamare l'ufficio stampa di GameStop si trova la casella vocale piena.

Nel mentre, l'account Twitter di GameStop prosegue le proprie attività come se nulla fosse, suggerendo di attivare l'assicurazione ai danni sui propri acquisti o dando suggerimenti su come creare un mazzo in Magic. La situazione, ad un certo punto, dovrà cambiare e GameStop in qualche modo dovrà ammettere che qualcosa sta accadendo. Nel frattempo, qualcuno è diventato ricco grazie alle azioni e brucia la sua Tesla per festeggiare.