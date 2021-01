PS5: nuove scorte disponibili, la folla impazzisce e la polizia interviene

Speriamo di non doverlo scrivere ancora troppe volte, ma per il momento è così: le scorte di PS5 sono al minimo e ogni approvvigionamento dei negozi viene subito preso d'assalto. Purtroppo, in questa particolare situazione, "preso d'assalto" è inteso letteralmente. Una folla è infatti impazzita e ha assalito le casse di un negozio, in Giappone, che aveva annunciato la disponibilità di nuove unità: la polizia è dovuta intervenire.

La situazione è stata raccontata da un utente di Twitter, @tabata_97, che ha condiviso anche un filmato che potete vedere in calce. Secondo questo utente, presente durante i fatti, almeno una parte della folla in cerca di PS5 era composta da rivenditori che cercavano una console da piazzare online a prezzi elevati. Pare infatti che questo particolare negozio non avesse misure di prevenzione contro i bagarini, a differenza di altri.

Il numero di ingressi, secondo l'utente, era stato limitato, ma in qualche modo la situazione è divenuta quella che potete vedere voi stessi nel video. Una folla impazzita ha preso d'assalto la cassa del negozio, in cerca di una PS5. Per fortuna, pare che nessuno si sia fatto male. PS5 è molto difficile da trovare in tutto il Giappone e la situazione non sembra vicina a risolversi.

Speriamo che le scorte tornino disponibili in modo regolare ben presto, anche se secondo AMD non sarà possibile fino alla seconda metà del 2021.