The Witcher 3: il cosplay di Cyber Triss firmato Likeassassin è perfetto

CD Projekt RED starà navigando in cattive acque nell'ultimo periodo, ma non si può negare che i suoi giochi sono, almeno a livello estetico, di alta qualità. Sia nel caso di The Witcher 3 che nel caso di Cyberpunk 2077, i videogiocatori sono stati ispirati da luoghi, personaggi e più in generale dallo stile dei giochi. Anche per il mondo del cosplay è lo stesso e, ora, Likeassassin ci propone la propria versione di Cyber Triss, ovvero un cosplay dedicato alla maga più amata della saga letteraria polacca con però un tocco futuristico.

Come potete vedere nell'immagine in calce, Likeassassin propone un cosplay semplice, ma efficace. I tratti più distintivi di Triss sono i capelli e il costume, ma in questo caso il vestito è basato sull'immaginario di Cyberpunk 2077 e non quello di The Witcher 3.

Likeassassin ha inoltre lavorato sul trucco di questo cosplay Cyber Triss, aggiungendo innesti cybernetici sul viso. Nella seconda immagine proposta su Instagram possiamo inoltre vedere uno scatto fotografico che mostra anche l'ambiente, molto Cyberpunk, con schermi e luci al neon blu e viola. Non manca poi un tocco di classe: le fiamme nella mano destra di Cyber Triss. Saremo anche in un futuro sci-fi, ma Triss rimane comunque una maga. Vi è poi un video che mostra un breve dietro le quinte di questo cosplay. Notiamo anche la prima fase in descrizione all'immagine, un simpatico mix tra i due giochi.

