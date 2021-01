The Witcher 3: il cosplay di Ciri nella sauna di sladkoslava è bollente

Anche in questo 2021, con una nuova generazione approdata e tante nuove saghe videoludiche in arrivo, i videogiocatori non possono dimenticare The Witcher 3, uno dei giochi di ruolo d'azione di migliore qualità della precedente generazione. L'opera di CD Projekt RED, a partire dai romanzi, ha saputo creare personaggi incredibili, soprattutto per quanto riguarda il cast femminili. Ora, Sladkoslava celebra il proprio amore per la saga proponendo una versione di Ciri nella sauna per un cosplay letteralmente bollente.

Come potete vedere, il cosplay di Ciri nella sauna creato da Sladkoslava è estremamente fedele all'originale. La principessa di Cintra è infatti coperta dalle bende, pensate per rimarginare le ferite subite all'interno di The Witcher 3. Non mancano le cicatrici, sia sul volto che sul petto. Anche il trucco intorno agli occhi richiama lo stile di Ciri.

Sladkoslava ha realizzato per certo un cosplay di qualità, curando ogni dettaglio. La cosplayer aveva in passato interpretato varie versioni di Triss Merigold, altro amato personaggio di The Witcher 3, oltre una perfetta Yennefer.

