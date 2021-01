The Witcher 3: il cosplay Triss di Jannet è infuocato e rivelatore

Per salutare il 2020 e accogliere il 2021, Jannet ci propone un nuovo cosplay di Triss, amata protagonista delle avventure di The Witcher 3 (e dei precedenti capitoli). La cosplayer propone una versione di Triss letteralmente infuocata e assolutamente rivelatrice.

Come potete vedere voi stessi, Jannet ha deciso di non puntare, come in precedenti fotografie, sul costume tipico di Triss... in realtà ha optato per non indossare proprio nulla, se non le fiamme che lambiscono le sue forme. Il fuoco non ha però lasciato indenne la Triss di Jannet. Potete infatti vedere che la maga è piena di cicatrici.

La scelta del fuoco sarà casuale, oppure è un riferimento alla sorte di Triss della battaglia di Sodden, come raccontato nei romanzi? Purtroppo Jannet non dà una spiegazione per il proprio cosplay, quindi saremo costretti a immaginarlo.

