The Witcher 3: il cosplay Triss di shermie_cos è perfetto

CD Projekt RED si è dimostrata una gran delusione con Cyberpunk 2077, ma non per questo il valore dei suoi precedenti giochi viene meno, soprattutto quello di The Witcher 3 Wild Hunt. Le avventure di Geralt hanno molti meriti, uno dei quali è aver creato un ampio immaginario di personaggi psicologicamente e stilisticamente incredibili. La maga Triss è una di questi ed è ora stata rappresentata in modo perfetto dal cosplay di shermie_cos.

Triss, come ben sappiamo, è uno dei personaggi più gettonati, insieme all'amica Yennefer. La competizione per il "miglior cosplay" di Triss è quindi accesa e non è semplice uscirne indenni, ma shermie_cos ha fatto innegabilmente un ottimo lavoro. Come potete vedere, la cosplayer ha optato per la versione con abito verde e foglie dorate, fedelmente riprodotto.

Anche dettagli "minori" sono però stati rispettati, come l'acconciatura dei capelli con le piccole trecce al lato del volto. Certo, shermie_cos in questa fotografia non indossa il tipico diadema sulla fronte di Triss, ma è una leggerezza che siamo certi sarete in grado di perdonare.

Se siete amanti di The Witcher 3, allora non dovete perdevi questa Triss Merigold che rivive nel cosplay di fia_cosplay. Oppure, questa perfetta Yennefer nel cosplay di sladkoslava. Infine, potete vedere Ciri nel cosplay di Genevieve: così sexy che Instagram l'ha censurata.