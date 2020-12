The Witcher 3: Triss Merigold rivive nel cosplay di fia_cosplay

Triss Merigold di The Witcher 3 nel cosplay di fia_cosplay è ciò che ci vuole per iniziare bene la mattina. La cosplayer legge il personaggio da diversi punti di vista, ricreando uno dei suoi costumi iconici.

La Triss di fia_cosplay è a tratti molto sexy, ma in alcuni scatti emerge anche la sua natura decisa, nonché il suo essere pronta ad affrontare ogni pericolo usando la magia, arte che destreggia con grande maestria.

Triss è ormai un soggetto classico per i cosplay, essendo uno dei personaggi più amati della saga videoludica di The Witcher (dove ha trovato più spazio rispetto a quello avuto nei libri di Andrzej Sapkowski). Interpretarla in modo originale è davvero difficile, ma spesso si vedono davvero degli ottimi lavori in termini di riproduzione dei costumi e delle pose del personaggio, come quello che vi abbiamo proposto oggi.

