Xbox Game Pass Ultimate PC, il debutto di EA Play rinviato al 2021

Il debutto di EA Play su Xbox Game Pass per PC è stato rinviato al 2021: il catalogo dei giochi Electronic Arts doveva essere aggiunto oggi, ma non è andata così.

Disponibile su Xbox Series X|S e Xbox One dal mese scorso, EA Play richiederà dunque ancora un po' di pazienza ai possessori della piattaforma Windows, che per il momento non hanno in mano una data di uscita precisa.

"Quando abbiamo pensato di scrivere questo post, che avrebbe annunciato la disponibilità di EA Play su PC con Xbox Game Pass, nella nostra mente ce lo eravamo immaginati diverso", ha scritto il team di Xbox Game Pass in un post sul sito ufficiale.

"Sfortunatamente, quello che doveva essere un annuncio celebrativo si è trasformato nella richiesta di avere ancora un po' di pazienza Abbiamo infatti preso la decisione di rinviare al 2021 l'introduzione di EA Play su PC come parte dell'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate."

"Abbiamo siglato questa partnership con Elecctronic Arts perché nutrono la nostra stessa passione per aiutare le persone e le comunità a scoprire grandi giochi, e sapevamo di poter offrire una grande esperienza agli abbonati lavorando insieme. Per farlo, però, abbiamo bisogno di altro tempo."