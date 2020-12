PS5, il lancio a mente fredda: come sono andate le cose finora?

È passato circa un mese dal lancio di PS5. La nuova console Sony, che ha fatto il proprio debutto il 12 novembre negli USA e Giappone, il 19 novembre in Europa, si pone senza dubbio come uno degli oggetti del desiderio di queste ultime settimane del 2020, essendo praticamente introvabile.

L'azienda giapponese non ha nascosto il proprio entusiasmo di fronte a questo sistematico sold-out, che viene ribadito ogni qual volta un retailer spunta con qualche nuova unità, terminando puntualmente le scorte nel giro di pochi minuti.

In verità, però, l'attuale situazione è figlia delle difficoltà produttive riscontrate durante il primo lockdown internazionale, quando le fabbriche cinesi dove PlayStation 5 viene realizzata hanno dovuto chiudere i battenti, provocando forti ritardi e limitando di parecchio le forniture a distributori e rivenditori.

Nonostante ciò, si è parlato di un lancio da record, il più grande di sempre, con numeri estremamente convincenti un po' ovunque. Se non ci fosse stata di mezzo la pandemia - a questo punto è lecito chiederselo - cosa sarebbe successo?

Non tutti, dunque, hanno potuto coronare il sogno di acquistare una PS5. Quelli che ce l'hanno fatta, tuttavia, si sono portati a casa una piattaforma sorprendentemente convincente: oggi possiamo dirlo con una certa sicurezza, a ragion veduta.

PlayStation 5 non solo interpreta la next-gen in maniera più che adeguata in termini di interfaccia e funzionalità, infatti, ma sta anche dimostrando di poter esprimere performance insospettabili; specie in confronto a Xbox Series X, sulla carta una macchina più potente.

A un mese dall'uscita, sembra dunque confermata la narrazione secondo cui le differenze prestazionali fra le due console non sono marcate, e anzi ci sono diversi titoli multipiattaforma in cui è la piattaforma Sony a comportarsi meglio.

Dal punto di vista della line-up di lancio, il vantaggio di PS5 appare chiaro e netto, con una selezione di esclusive ricca e variegata fra Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls e Sackboy: A Big Adventure.

A ciò bisogna inoltre aggiungere una retrocompatibilità dall'ampiezza e dall'efficacia insperate, con miglioramenti visibili per molti giochi in automatico e per altri tramite il rilascio di aggiornamenti, nonché le peculiarità del controller DualSense, per molti versi in grado di offrire un'esperienza di nuova generazione anche sotto il profilo dei comandi.

Insomma, com'è stato questo primo mese di PS5? La console Sony ha mantenuto le promesse? Il confronto con Xbox Series X è andato come da aspettative? Che ne pensate di come Sony ha gestito il lancio e, in generale, l'approccio alla next-gen? Parliamone.