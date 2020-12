Cyberpunk 2077, recensione su PS4: grosso guaio sulla old gen

Cyberpunk 2077 è stato, senza alcuna sorpresa, uno dei giochi più attesi del 2020. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di recensire la versione PC che, forte di hardware di ultima generazione, si è presentata con una veste tecnica / visiva di grande impatto. Purtroppo la stessa cosa non si può dire per quella console che, come vedremo nella recensione di Cyberpunk 2077 in versione PS4 , si è presentata ai cancelletti di partenza in maniera disastrosa. Non ci sono davvero altre parole per descrivere un'esperienza al limite dell'ingiocabile sulle console base e parecchio al di sotto delle promesse per quanto riguarda le mid gen (abbiamo testato il gioco sia su PS4 che su PS4 Pro). CD Projekt ha già confermato che anche queste versioni "old gen" verranno supportate e migliorate nel tempo , noi ovviamente non mancheremo di seguire questi sviluppi; resta però innegabile che al momento si tratti di un prodotto ben sotto le nostre aspettative.

Un catastrofe tecnica

La recensione su PC ha messo in luce i tanti pregi e i minori difetti, IA deficitaria a parte, di un gioco sviluppato tenendo questa piattaforma come riferimento principale. Qui ci occuperemo invece della versione PS4 e PS4 Pro di Cyberpunk 2077, che come potete immaginare o avete sperimentato di persona è qualcosa del tutto differente - e non in chiave positiva: non riesce a raggiungere neppure lo standard più basso di qualità tecnica che ci si dovrebbe aspettare anche quando si gioca su un hardware con i suoi anni sulle spalle. Funziona tanto male da rendere la guida, il combattimento e ciò che altrimenti sarebbe un ottimo gioco difficile da guardare: non è un'esagerazione parlare di frame rate così instabile da lasciare l'impressione di guardare un video in buffering continuo.

Con la patch 1.2 il calo toccava persino ai 10fps e sebbene la seguente 1.4 sembrava avesse aggiustato le cose, quel poco di differenza viene comunque messo in secondo piano dai crash e dai bug che inficiano l'esperienza al punto da costringere a ricaricare di frequente la partita, quando non a spegnere il gioco nella speranza che si risolvano. Un tentativo non è un atto, si dice, e ora come ora le pezze messe da CD Projekt Red non riflettono nemmeno questo sforzo. PS4 base non è in nessun modo in grado di mantenere la stabilità del frame rate, che sì migliora sulla versione Pro ma fa comunque dei passi indietro notevoli durante la guida, nell'open world e negli scontri a fuoco concitati. Su PS4 base c'è un ritardo tale nelle azioni che i nemici reagiscono ai nostri colpi dopo qualche secondo, rendendo impossibile determinare l'andamento di una sparatoria o anche soltanto di gestirla al meglio.

In merito alla risoluzione, l'abbiamo discusso nell'articolo riguardante l'analisi tecnica, abbiamo 900p dinamici su base, che si attestano spesso sui 720p, e 1188p dinamici come al solito più tendenti a un calo sui 972p. Nonostante questo, allo stato attuale delle cose ci troviamo sempre di fronte a un calo di performance e pur avendo vagamente aggiustato la stabilità con la patch 1.4, il prezzo è stato un prolungato tempo di caricamento delle texture: all'atto pratico, si vedono molti personaggi dai volti poligonali come nel miglior Picasso in tre dimensioni. Può tuttavia andare peggio, poiché in alcuni casi gli NPC sono destinati a restare nel loro bozzolo geometrico e le texture ambientali non appariranno nemmeno disattivando gli effetti come grana pellicola e motion blur.

Siamo solo di fronte a una parte, seppur importante, dei problemi di Cyberpunk 2077 su PS4. Un paio di paragrafi più su abbiamo citato i bug e come la loro presenza arrivi anche a martoriare l'esperienza di gioco già funestata da tutto il resto: potete aspettarvi di tutto, da quelli comprensibili e in un certo senso divertenti come armi e telefoni che galleggiano nell'aria o personaggi che camminano nel vuoto con tutta la nonchalance del mondo, ad altri decisamente più fastidiosi che vanno spesso in contrasto con la vostra progressione. Parliamo di personaggi fondamentali per proseguire con una missione - sì, anche principale - di cui però non si trova traccia, azioni rese impossibili perché l'arma selezionata non viene mostrata nonostante si vedano le mani di V nell'atto di impugnarla. Comandi come il ripararsi all'interno dell'auto durante uno scontro a fuoco che non funzionano e ci rendono una perfetta spugna per chiunque voglia fare un po' di tiro al bersaglio. E ancora, personaggi che giocano a nascondino con le collisioni, incastrandosi da qualche parte per non uscirne più e ostacolarci ancora una volta nei nostri intenti. Vestiti invisibili tanto quanto le armi, che non vengono visualizzati addosso a V sebbene nel menu degli equipaggiamenti siano considerati. Per non parlare dei fastidiosi pop up che no, la patch 1.4 non corregge affatto.

Non sarà necessario avanzare molto per vedere Cyberpunk 2077 nella sua vera luce. O meglio, per notare tutte quelle ombre che sono state nascoste nella campagna di marketing: fin dai primi passi in quella che dovrebbe essere la città del futuro, videoludicamente parlando, Night City si presenta con una scarsa densità di traffico e popolazione. Se su PC avete avuto la sensazione di una metropoli non vuota ma comunque meno affollata di quanto avreste potuto aspettarvi, uno sguardo alla versione console vi farà tenere le vostre osservazioni per voi. Oltre a essere un'evidenza di per sé, si nota anche dai mezzi usati per non appesantire le prestazioni, andando a minare l'immersione.

Al di là del rimuovere gli effetti delle esplosioni, delle armi o anche solo il fumo, è evidente la moltiplicazione eccessiva dei pochi passanti per evitare più possibile di mostrare troppi modelli diversi. Prendiamo l'esempio dei night club, luoghi per eccellenza piuttosto affollati fra stripper e pubblico: in questo caso sono a stento riempiti da qualche personaggio, che dà l'idea di essere lì giusto per fare da decorazione. In tal senso, Night City ha una fortissima battuta d'arresto nella sua capacità di immergere il giocatore, che avrà un senso di scollamento in non poche occasioni. Cyberpunk 2077 non è solo grafica, siamo d'accordo, ma grandissima parte del suo divertimento deriva dalla sua atmosfera e attenzione ai dettagli che merita di essere mostrata per omaggiare Night City e le avventure che ivi si possono sperimentare.

Se è possibile passar sopra a qualche rozzeria visiva in virtù del fatto che comunque sta girando su una console vecchia come PS4 base (un po' meno giustificata è la versione Pro) e non è nemmeno da pensare di avere la medesima qualità che su PC, non possiamo invece farlo per tutti i problemi tecnici che affliggono il gioco. Detto in modo più sintetico, avremmo accettato di giocarlo a un livello di dettaglio basso se le prestazioni si fossero dimostrate stabili: così non è e non si può far altro che riportarne le mancanze. Cyberpunk 2077 su PS4 è rotto.