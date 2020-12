Fortnite: la modalità "Spie come noi" copia Among Us in ogni dettaglio

Quest'oggi è stato rilasciato il primo reale update dedicato alla Stagione 5 di Fortnite. Tra le varie novità dell'aggiornamento, è presente anche la modalità Spie come noi. Le regole sono molteplici ma possono essere riassunte in poche parole: è una copia di Among Us in ogni dettaglio. Il tutto è opera di un team di creatori: DolphinDom, KKSlider, Bunni_, Wert, Blanky, jstKamui, MackJack, Ritual e Snownymous.

Spie come noi di Fortnite propone match da 10 giocatori divisi in Spie e Agenti. Ogni giocatore sa in quale team si trova, ma non conosce il ruolo degli altri giocatori. Gli Agenti devono completare una serie di obbiettivi che ricompensano con monete d'oro: ottenendole tutte, si vince. Le Spie devono invece eliminare gli altri giocatori senza farsi scovare. Se un corpo viene identificato, parte una riunione con votazione e si deve capire chi espellere. Espellendo entrambe le Spie, si ottiene la vittoria. I giocatori non possono parlare tra loro nella chat a meno che non si trovino in riunione.

Lo ripetiamo, è una copia di Among Us. Epic Games e il team di creativi hanno chiaramente voluto sfruttare l'enorme successo di questa tipologia di gioco per attirare i giocatori e, soprattutto, spingere tutti a sfruttare la funzione di chat video di Fortnite su Houseparty.

Si tratta per certo di una "novità" interessante per i giocatori di Fortnite e non solo: è possibile che tanti appassionati di Among Us, scoprendo di questa modalità a tempo, decidano di (ri)dare una chance al battle royale, soprattutto in quanto si tratta di un free to play. Potete vedere un gameplay di questa modalità nel video che abbiamo condiviso a inizio notizia.