Fortnite 15.10: tutte le novità dell'aggiornamento

Battaglia Reale | Fortnite 15.10

Infine, vediamo quanto scoperto dai dataminer sulle novità introdotte nella modalità più importante per la maggior parte dei giocatori: Battaglia Reale.

Skin

L'aggiornamento di Fortnite 15.10 introduce come sempre tante nuove skin. HYPEX, noto dataminer attivo su Twitter, ha condiviso un video che mostra tutti i costumi disponibili con l'update. Inoltre, è stato confermato che ci sarà una nuova emote "Wakanda Forever" sbloccabile, dedicata a Black Panther e Chadwick Boseman. Potete vedere le skin qui sotto.

Lobby

Possiamo inoltre vedere, tramite l'immagine presente qui sotto, la nuova lobby introdotta in Fortnite Battaglia Reale, giustamente a tema natalizio, con alberi ed edifici addobbati (e un notevole pupazzo di neve sullo sfondo).

Operazione: Snowdown

Operazione: Snowdown (gioco di parole con Showdown) è l'evento natalizio di Fortnite per il 2020. Epic ha deciso di non continuare Winterfest, ma si tratta comunque di un evento molto simile. I giocatori possono unirsi a Snowmando per ottenere nuove missioni e oggetti. Inoltre, non mancheranno modalità a tempo limitato amate dai fan, tra le quali una nota come "Spy Within" nella quale un team di spie deve dare la caccia a un team di agenti mentre questi completano obbiettivi: in un certo senso, è una sorta di Among Us.

Nuove armi

L'aggiornamento di Fortnite 15.10 introduce inoltre nuove armi ed Epic, tramite comunicazione ai content creator, ha confermato l'arrivo del "Cowboy Repeater Rifle", ovvero un fucile con alto rateo di fuoco e una buona precisione. A questa si aggiunte anche il "Dragon's Breath Sniper", un fucile di precisione esotico disponibile all'acquisto in-match tramite un nuovo NPC: Blaze.

Infine, i dataminer hanno anche scoperto l'esistenza di "The Big Chill" un lancia granate a tema ghiaccio.



Modalità a 120 FPS

All'interno della Battaglia Reale e della Modalità Creativa è ora disponibile il supporto ai 120 FPS per PS5 e Xbox Series X|S. Per attivarlo, è necessario andare alle impostazioni video di Fortnite e attivare la "modalità 120 FPS". La risoluzione viene abbassata a 1440p su PS5 e Xbox Series X. Su Xbox Series S si ferma invece a 1080p. Nella modalità 120 FPS su Xbox Series S, la risoluzione delle ombre e altre impostazioni sono ridotte, e le nuvole volumetriche sono disattivate.

Ovviamente, per usare la modalità 120 FPS è necessario disporre di uno schermo che supporti i 120 Hz. Su Xbox Series X|S, inoltre, è necessario assicurarsi che i 120 Hz siano attivati nelle impostazioni video della console.