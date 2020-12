Roblox compra Loom.ai, una società specializzata in animazioni facciali

Roblox ha annunciato di aver comprato, per una cifra non divulgata pubblicamente, Loom.ai. Per chi non la conoscesse, la società con sede a San Francisco è stata fondata da Mahesh Ramasubramanian e Kiran Bhat, due ex dipendenti di LucasFilm e DreamWorks che hanno creato uno studio specializzato in animazioni facciali. Con questa acquisizione Roblox vuole "accelerare il processo di creazione di avatar di nuova generazione".

A tutti coloro che non conoscessero il gioco consigliamo lo speciale Roblox, i segreti del misterioso gioco più diffuso del mondo.

In breve Roblox è una piattaforma per consentire agli utenti di creare i propri contenuti che se la batte in popolarità con Minecraft e Fortnite. Negli ultimi mesi ha ospitato, tra le altre cose, diversi importanti concerti come quello di Lil Nas X. un evento capace di attrarre oltre 33 milioni di persone a novembre.

Per questo motivo l'arrivo di un sistema di animazioni facciali più elaborato consentirà a Roblox di fare il salto di qualità nelle interazioni tra i giocatori, che potranno "interagire quasi come nella vita reale". Il fornire della animazioni facciali migliori è per il CEO di Roblox David Baszucki un modo per "attivare delle connessioni più profonde per la nostra comunità" e consentire in questo modo di migliorare anche la resa di eventi esterni come per l'appunto i concerti, dove i cantanti potranno mostrare meglio le emozioni che stanno vivendo durante il pezzo.