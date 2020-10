Roblox, i segreti del misterioso gioco più diffuso del mondo

Le premesse di Roblox sono veramente interessanti, essendo nato come una sorta di game maker: si tratta di una piattaforma che consente di costruire giochi e metterli in condivisione con la community. In sostanza è un enorme contenitore di prodotti generati da utenti per i giocatori stessi, in un interessante parallelo videoludico con piattaforme social come YouTube e simili, incentrate sull'iniziativa della community e sull'attività di questa all'interno della piattaforma stessa. La sua storia inizia nel 2006 e dalla fondazione in poi è stato un continuo crescendo, rimanendo però sempre stranamente sullo sfondo dell'industria videoludica, ben lontano dai riflettori riservati ad altri fenomeni come Minecraft o Fortnite , pur non avendo assolutamente nulla da invidiare a questi in termini di popolarità e numeri. Il suo "problema", in termini di visibilità, è proprio il fatto di non avere un'identità precisa e facilmente comunicabile, essendo in sostanza uno strumento per creare diverse esperienze di gioco.

Roblox è un gigantesco paradosso, essendo al tempo stesso uno dei videogiochi più diffusi e giocati al mondo ma rimanendo sostanzialmente oscuro alla maggior parte del pubblico adulto, non essendo mai stato coperto più di tanto dalla stampa specializzata che ne ha evidentemente sottovalutato il potenziale. Basta fare un giro su internet alla ricerca di informazioni: alcuni approfondimenti stanno emergendo adesso ma soprattutto a causa dei numeri impressionanti che il gioco continua a macinare, praticamente senza mai sfiorare i canali di marketing tradizionali o men che meno la critica standard. Alla fine, l'elefante nella stanza è diventato così gigantesco da non poterlo ignorare, con oltre 2 miliardi di dollari ricavati solo per quanto riguarda la versione mobile e una base di utenti attivi mensili che ha raggiunto i 100 milioni di media, dunque cerchiamo di capire un po' di cosa si tratta , anche perché essendo giocato soprattutto da bambini è facile che il titolo si insinui comunque nelle case, che si sappia cosa sia o no.

Anche la creazione dei giochi è libera, con un certo livello di controllo sui contenuti in modo da poter essere proposti a un pubblico giovane, ma per il resto non ci sono limiti alla creatività degli utenti, cosa di per sé molto positiva. Sulle migliaia di opere introdotte nel database, alcune diventano talmente popolari da far diventare ricchi i creatori attraverso le micro-transazioni, visto che raggiunta una certa quota di giocatori si ottiene una parte dei guadagni dagli acquisti in-app: è il caso ad esempio di Game Dev Life , che ha fatto diventare il diciottenne creatore Josh Wood un vero e proprio sviluppatore di successo, o di pochi altri esempi visti finora. Nella maggior parte dei casi si riescono ad ottenere alcuni guadagni marginali attraverso la conversione dei Robux guadagnati in denaro reale, consentendo comunque delle entrate interessanti come testimoniato da utenti come OzzyPig che si è fatto conoscere con il suo The Hunger Games o BobBrick di Atlantic Cruise Ship e Super Hero City.

I giochi

Per quanto riguarda i giochi, questi spaziano su una quantità enorme di possibilità diverse: in linea di massima si tratta solitamente di action game in terza persona, o simulazioni di qualche tipo che ricreano mestieri o situazioni più o meno folli, ma vi si possono trovare anche digressioni di qualsiasi tipologia, in certi casi anche veri e propri furti da altri giochi con un preciso lavoro di copia e incolla di asset, come versioni casalinghe di Pokémon o altri titoli popolari. Gli utenti più esperti sanno ormai orientarsi in maniera precisa nelle migliaia di proposte che riempiono la schermata iniziale di selezione, interpretandole anche attraverso categorie ad hoc che rientrano in una sorta di codice specifico legato a Roblox: troviamo dunque "Hobby" o "Simulazioni", oppure altre definizioni del genere che non combaciano necessariamente con quelle standard ma che trovano una propria collocazione nel sistema di sotto-generi su cui si basa il gioco.





Con inquadratura in terza persona o in soggettiva, ci troviamo di fronte a scenari solitamente piuttosto spartani nei quali si svolgono le azioni di gioco più disparate: si va dal platform alla simulazione, dal gestionale all'avventura, tutto ovviamente piuttosto raffazzonato adattando gli asset e i pattern preimpostati in modo da piegarsi alle varie esigenze. La libertà creativa non è proprio illimitata insomma, e questo si riflette nella necessità di rientrare comunque in alcuni filoni che in qualche modo funzionano in accordo con gli strumenti di sviluppo. I "Tycoon" gestionali funzionano (come il noto Restaurant Tycoon e relativo seguito), così come le simulazioni di lavori specifici come pizzaiolo o tassista, oppure reinterpretazioni particolari di semplici action in terza persona all'interno di scenari con pericoli imminenti o platform rudimentali in paesaggi disseminati di ostacoli (i "parkour"), oltre ai giochi basati su costruzione o sopravvivenza in stile Minecraft.





È chiaro che, trattandosi di produzioni sviluppate in maniera totalmente amatoriale, si tratta nella maggior parte dei casi di giochi molto grezzi, che oltretutto generano cloni a catena non appena una buona idea riesce ad emergere più di altre, creando ulteriore caos e mantenendo generalmente basso il livello qualitativo medio dell'offerta. Tuttavia sarebbe anche ingiusto bollare il tutto come un calderone di abbozzi malriusciti di gameplay: bisogna sicuramente accettare un livello tecnico mediamente molto basso, problemi di clipping, bug e frame-rate, ma in molti casi ci troviamo anche di fronte a genuini tentativi di costruire qualcosa di divertente da parte di altri utenti senza alcuna pretesa di fare strada nel mondo dello sviluppo videoludico, o di spillare soldi.

Da questo punto di vista, ci sarebbe bisogno forse di strumenti di sviluppo più potenti, magari di ulteriori aggiornamenti e ampliamenti al Roblox Studio in modo da fornire ulteriori possibilità creative, visto che spesso gli sviluppatori ricorrono ad asset importati altrove incappando anche in possibili problemi di copyright, come succede in vari casi con le produzioni Nintendo.