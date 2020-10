Roblox ha superato un nuovo record: 2 miliardi di dollari solo su Android e iOS

Roblox è un caso veramente bizzarro, essendo a tutti gli effetti il videogioco più popolare del mondo sebbene non venga praticamente considerato affatto dall'ambito videoludico standard, cosa confermata ulteriormente dal nuovo record di oltre 2 miliardi di dollari ricavati solo per quanto riguarda le versioni mobile su Android e iOS.

Roblox è una sorta di MMO strutturato come un game maker e incentrato sulla condivisione e il gioco multiplayer online. In sostanza, si presenta come un'enorme raccolta di mini-game creati per lo più dagli utenti stessi che presenta diversi abbozzi di gameplay piuttosto semplici e in genere anche alquanto grezzi, che vanno però veramente alla grande tra gli utenti più giovani.

A dimostrazione del suo successo arriva anche il nuovo record fatto segnare in questi giorni: secondo Sensor Tower, Roblox ha superato i 2 miliardi di dollari come ricavi complessivi dal lancio ad oggi su Android e iOS, dunque senza considerare PC e Xbox One dove il titolo è presente già da anni.

Il gioco è distribuito come free-to-play con micro-transazioni, con un sistema che ricorda molti altri titoli del genere: l'accesso al gioco e gran parte dei suoi contenuti è gratuito ma è presente una valuta in-game, acquistabile con denaro reale, che consente di ottenere skin esclusive e altri accessori da mostrare nel gioco multiplayer.

Come molti altri titoli con acquisti in-app, il periodo di chiusura dato dal covid-19 ha causato un notevole incremento negli introiti di Roblox, portando maggio 2020 ad essere il mese più remunerativo in assoluto per il gioco, che ha fatto registrare 113 milioni di dollari spesi nel suo mercato interno.

La piattaforma iOS è di gran lunga quella che fa registrare le maggiori entrate per Roblox con 1,5 miliardi di dollari contro i 545 milioni di dollari su Android, cosa che peraltro rappresenta un'enorme fonte di guadagno anche per la stessa Apple, considerando il 30% trattenuto dalla compagnia sulle micro-transazioni.

Si conferma ulteriormente dunque quanto era emerso già l'estate scorsa: Roblox è il gioco più popolare al mondo, con 437 milioni di download solo per quanto riguarda le piattaforme mobile, a cui vanno aggiunti i dati relativi a PC e Xbox One.