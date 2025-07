Grow a Garden su Roblox è un gioco maligno, in cui si paga per ogni cosa, per un ex Square Enix

Roblox continua a catalizzare l'attenzione dei più giovani, e non solo, con esperienze di gioco spesso davvero controverse, non tanto per i contenuti, quanto per le meccaniche che le regolano. Parlando di Grow a Garden , uno dei fenomeni del momento, l'ex dirigente di Square Enix Jacob Navok non ha speso parole positive. Anzi, lo ha definito un gioco "malvagio" .

Si paga per fare ogni cosa

Navok ne ha parlato in un'intervista concessa alla testata The Game Business, in cui ha affrontato diversi problemi del settore videoludico. Uno degli argomenti affrontati è stato l'eccesso di monetizzazione dei giochi moderni, a cui i giocatori moderni sembrano purtroppo assuefatti.

"Almeno su Roblox, è possibile impostare i prezzi", ha detto Novak. "Per esempio, Grow a Garden è in qualche modo malvagio. Ci sono entrato e ho giocato per diverse ore. È del tipo: 'Vuoi pagare per far crescere questa cosa più velocemente? Vuoi pagare per rubare dal giardino di qualcun altro? Sentiti libero di lanciarci i tuoi soldi e ti faremo vincere a questo gioco in modo incredibilmente veloce'".

Novak prosegue spiegando che si tratta di un modello di business "incredibilmente simile" a come funzionano alcuni giochi per dispositivi mobile e al gioco d'azzardo. "E, a proposito, questo vantaggio non è dissimile dal gioco d'azzardo. Se si osservano molti di questi giochi per dispositivi mobile, è così che si presentano".

Il problema è aggravato dal fatto che la base di utenti di Roblox è prevalentemente composta da bambini, che vengono introdotti a funzionalità che sono solo a un paio di passi dal gioco d'azzardo vero e proprio.