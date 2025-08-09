Roblox ha superato i mille miliardi di visualizzazioni su YouTube: è solo il secondo gioco a farcela

Non crediamo di stupirvi nel dire che Roblox è un enorme successo a livello mondiale, quindi non dovrebbe nemmeno stupirvi che tutti i prodotti collaterali - come i video su YouTube - riscuoto un grande successo. Quanto grande esattamente? Secondo YouTube stesso, i video legati a Roblox hanno raggiunto mille miliardi di visualizzazioni .

Il video celebrativo sui risultati di Roblox

Per celebrare il risultato, YouTube ha pubblicato un museo di Roblox dentro Roblox che viene descritto come "uno spazio virtuale nel quale chiunque può scoprire oltre 100 reliquie speciali, tutte rappresentanti un momento chiave di uno dei creatori di Roblox negli anni".

YouTube sottolinea anche come la piattaforma videoludica e quella di streaming siano nate a un anno di distanza l'una dall'altra, di conseguenza praticamente si sono evolute fianco a fianco.

Nel video poco sopra potete vedere il museo di Roblox tramite un video ufficiale presentato dai content creator Lanaslifeee e MeEnyu, che esplorano l'area e permettono anche a chi non gioca di farsi un'idea di cosa è stato inserito in questo spazio. Certo, se non si gioca a Roblox probabilmente il grosso di quanto viene mostrato avrà poco significato.

Ricordiamo infine che Roblox è solo il secondo gioco che riesce a raggiungere questo traguardo di visualizzazioni: tre anni fa circa Minecraft aveva raggiunto i mille miliardi di visualizzazioni.