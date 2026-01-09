Roblox dà il via al riconoscimento facciale per verificare l'età dei giocatori

Roblox ha dato il via al riconoscimento facciale per verificare l'età dei giocatori: il rollout dell'aggiornamento che introduce il nuovo sistema di sicurezza è partito oggi, come conseguenza delle feroci polemiche che hanno travolto la piattaforma negli ultimi mesi.

Si tratta in realtà di un meccanismo che era già stato parzialmente introdotto lo scorso dicembre, all'interno di una selezione di territori, ma che ora verrà esteso progressivamente a tutti i paesi in cui Roblox è disponibile, ponendo una chiara barriera d'ingresso rispetto a funzionalità come la chat.

"In qualità di prima grande piattaforma di gaming online a richiedere controlli dell'età basati sul volto per poter accedere alla chat, questa implementazione rappresenta il nostro prossimo passo verso quello che riteniamo sarà un punto di riferimento per la sicurezza delle comunicazioni", si legge nel comunicato di Roblox.

Il sistema appena implementato "consente una chat basata sull'età, che promuove un'esperienza positiva e adeguata all'età per tutti gli utenti a livello globale, e limita la comunicazione tra adulti e minori di sedici anni."