Roblox dà il via al riconoscimento facciale per verificare l'età dei giocatori

Roblox ha dato il via al riconoscimento facciale per verificare l'età dei giocatori: il rollout dell'aggiornamento che introduce il nuovo sistema di sicurezza è partito oggi, come conseguenza delle feroci polemiche che hanno travolto la piattaforma negli ultimi mesi.
Si tratta in realtà di un meccanismo che era già stato parzialmente introdotto lo scorso dicembre, all'interno di una selezione di territori, ma che ora verrà esteso progressivamente a tutti i paesi in cui Roblox è disponibile, ponendo una chiara barriera d'ingresso rispetto a funzionalità come la chat.
"In qualità di prima grande piattaforma di gaming online a richiedere controlli dell'età basati sul volto per poter accedere alla chat, questa implementazione rappresenta il nostro prossimo passo verso quello che riteniamo sarà un punto di riferimento per la sicurezza delle comunicazioni", si legge nel comunicato di Roblox.
Il sistema appena implementato "consente una chat basata sull'età, che promuove un'esperienza positiva e adeguata all'età per tutti gli utenti a livello globale, e limita la comunicazione tra adulti e minori di sedici anni."
Funzionerà davvero?
Come probabilmente ricorderete, Death Stranding ha aiutato i giocatori inglesi a superare i controlli dell'età per i siti porno e c'è la legittima preoccupazione che anche il sistema introdotto da Roblox possa essere "ingannato "in qualche modo.
Naturalmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma per il momento le statistiche relative all'impiego del meccanismo di verifica nei territori dove è già stata sperimentata sembrano positive, con oltre il 50% degli utenti attivi giornalieri che ha completato la procedura.
Le nuove regole prevedono limitazioni differenziate in base alla fascia d'età: gli utenti sotto i nove anni dovranno ottenere il consenso dei genitori per poter utilizzare la chat, chi ha almeno tredici anni potrà comunicare con utenti compresi fra i nove e i diciassette anni grazie a quella che Roblox definisce la funzione delle "Trusted Connections".
All'interno di questo gruppo non sarà possibile interagire con utenti più giovani o più adulti, e restrizioni simili verranno applicate anche alle altre fasce rilevate dal sistema. Gli utenti sopra i tredici anni avranno inoltre la possibilità di verificare l'età tramite un documento di identità.