Roblox viene portato in tribunale da Los Angeles: ecco la risposta della compagnia

La notizia non vi stupirà, ma Roblox è di nuovo stato portato in tribunale . Anche l'accusa è sempre la solita: la compagnia avrebbe fallito nel proteggere i minori che giocano sulla piattaforma dai predatori.

La risposta di Roblox e l'accusa di Los Angeles

Un comunicato stampa della contea sostiene che "sebbene Roblox si promuova come uno spazio digitale sicuro per la creatività, in realtà è un ambiente online pericoloso che è diventato un terreno fertile per i predatori".

Il comunicato prosegue con una dichiarazione attribuita direttamente al legale della contea Dawyn R. Harrison, che ha intentato la causa. "Non si tratta di una lieve mancanza di sicurezza," ha affermato Harrison. "Si tratta di un'azienda che fornisce ai pedofili potenti strumenti per colpire bambini innocenti e ignari. Il trauma che ne deriva è orribile, dall'adescamento allo sfruttamento, fino alla vera e propria aggressione. Tutto questo deve finire."

Roblox ha risposto con una dichiarazione rilasciata a Fox11 di Los Angeles. "Contestiamo fermamente le affermazioni contenute in questa causa e ci difenderemo vigorosamente. Roblox è costruito con la sicurezza come pilastro centrale, e continuiamo a evolvere e rafforzare le nostre protezioni ogni giorno," si legge nel comunicato. "Non esiste un punto di arrivo quando si tratta di proteggere i bambini e, sebbene nessun sistema possa essere perfetto, il nostro impegno per la sicurezza non finisce mai."

Segnaliamo infine che Roblox è sotto la lente d'ingrandimento del governo australiano dopo alcune segnalazioni di adescamenti e contenuti sessuali.