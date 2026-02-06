Roblox è cresciuto ancora nel 2025: i nuovi giocatori vanno tutti lì

Roblox ha pubblicato i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all'intero anno fiscale concluso il 31 dicembre 2025, parlando di una crescita molto marcata sia dei ricavi sia delle prenotazioni. La compagnia ha prodotto risultati molto superiori alle aspettative.

Per la precisione, nel quarto trimestre, Roblox ha generato 1,4 miliardi di dollari di ricavi, con un aumento del 43% su base annua, mentre le prenotazioni hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari, in crescita del 63%. Le perdite nette, tuttavia, sono salite a 318 milioni di dollari, rispetto ai 221 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Quindi, nonostante l'enorme aumento dei ricavi, sono aumentato anche le spese.

Guardando all'intero 2025, i ricavi annuali hanno toccato quota 4,9 miliardi di dollari (+36% anno su anno), mentre le prenotazioni hanno raggiunto i 6,8 miliardi di dollari, segnando un aumento del 55% su base annua. Anche le perdite nette sono cresciute, attestandosi a 1,07 miliardi di dollari, contro i 940,6 milioni del 2024.

Roblox ha definito il 2025 come un "anno record" per la piattaforma, sottolineando di aver raggiunto nuovi picchi in tutte le metriche principali, in particolare per quanto riguarda gli utenti attivi giornalieri (DAU) e il tempo di utilizzo. Alla fine dell'anno fiscale, la piattaforma rappresentava circa il 3,4% del mercato globale dei contenuti videoludici.

Il quarto trimestre ha superato le aspettative anche grazie alla crescita della base utenti e alla monetizzazione. I DAU sono aumentati del 69% su base annua, arrivando a 144 milioni, mentre le ore di utilizzo complessive sono cresciute dell'88%, raggiungendo i 35 miliardi di ore. Particolarmente rilevante è stata anche la crescita degli utenti paganti unici mensili, aumentati del 94% fino a 36,7 milioni, con una spesa media di 20,18 dollari al mese per giocatore. Parallelamente, la spesa in Robux, la valuta virtuale della piattaforma, è cresciuta del 53%.

Sul fronte della sicurezza, all'inizio di gennaio 2026 Roblox ha introdotto a livello globale i controlli obbligatori dell'età per l'accesso alla chat. Al 31 gennaio, il 45% dei DAU aveva completato la verifica: di questi, il 35% aveva meno di 13 anni, il 38% aveva tra i 13 e i 17 anni, mentre il 27% era maggiorenne. L'implementazione era partita nel novembre precedente in Australia, Nuova Zelanda e Paesi Bassi, dove il 60% degli utenti aveva già completato il processo di verifica.

Per il futuro, Roblox prevede una crescita dei ricavi annuali compresa tra 6 e 6,2 miliardi di dollari, con prenotazioni stimate tra 8,2 e 8,5 miliardi di dollari.